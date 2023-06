Siirt’tin Kurtalan ilçesinde hasat mevsimi devam ederken, tarım malzemelerine olan rağbet de arttı.

Tarım malzemesi satan Kurtalanlı esnaf, müşterilerine tarım ürünlerini tedarik etmeye devam ediyor. Hasat mevsimiyle birlikte tarım ve zirai malzemelere taleplerin yoğun olduğunu belirten esnaf Yusuf Can, bu mevsimde çiftçilerin taleplerine cevap vermek için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

İş yerlerinde tarım malzemeleri, zirai aletler ve naylon, çadır, torba, orak, yaba ve tırpan gibi malzemelerle çiftçilere hizmet verdiklerini belirten, Can, "Burada müşterilerimize her türlü şekilde yardımcı oluyoruz. Siparişlerini karşılıyoruz. Müşterilerimize elimizden geldiğince uygun fiyatlı ürünleri veriyoruz. Müşterilerimiz bizden memnun bizden onlardan memnunuz. Çiftçilerimizin şu anda hasat dönemi olduğu için genel olarak saman balyası, yaba ve torba gibi ürünler alıyorlar. Tedarikten dolayı sıkıntı yaşamayalım diye bizler her türlü ürünleri bulunduruyoruz. Hasat döneminde çiftçilerimize bolluk ve bereketli bir dönem diliyoruz. Şu anda en çok saman torbası, buğday torbası, saman balyası ve buğday küreyi satıyoruz. Elimizden geldiğince fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize yardımcı olmak için fiyatları genelde alış fiyatının üstüne cüzi bir kar koyup öyle satıyoruz” dedi.

Mercimek hasadına başlayan çiftçi Rauf Karataş, önceki senelere göre mercimeğin bu sene veriminin daha fazla olduğunu dile getirdi.

Karataş, “2023 sezonun mercimek hasadına başladık. Mercimek hasadında bıçakla kesimden sonra patos işlemine başladık. Patos işlemi bizim son işlemimizdir. Burası 70 dönümlük bir arazi. Mercimek bu sene bütün çiftçilerimiz için inşallah verimli olur. Geçimimizi biz de mercimekten sağlıyoruz. Günlük 700 TL yevmiye ile çalışıyoruz. Mercimek hasadından sonra buğday hasadına başlayacağız. İnşallah bu sene bütün çiftçiler için bol ve bereketli bir sene olur” diye konuştu.