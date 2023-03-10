Siirt’te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler şehir genelinde devam ediyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ile sivil toplum kuruluşlarınca depremzedelere yönelik gıda, giyim ve konaklama desteği sürüyor.

Şehir genelinde şu ana kadar misafir edilen 2 bin 225 ailenin 2 binine 1000’er liralık alışveriş kartı dağıtıldı. Bu ailelerden 7 bin 274 kişiye giyim, gıda ve konaklama hizmeti sağlandı. Kamuya ait yurt ve misafirhanelerde ağırlanan ailelere üç öğün sıcak yemek servis ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi de deprem bölgesinde yaraları sarıyor. Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurduğu sosyal market aracılığıyla ailelere gıda ve giyim yardımları sağlanmaya devam ediliyor.