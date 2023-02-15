Siirt Valiliği koordinasyonunda, Şirvan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan odunlar kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Şirvan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan odunlar kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, Şirvan İlçe Kaymakamlığının başlatmış olduğu yardım kampanyasına bir destekte 68 yaşındaki Kamile Aksoy nineden geldi. Kamile nine, evinden getirdiği odun ve odun çuvallarını görevlilere teslim etti. Aksoy, odunların istiflenmesinde ve çuvallara doldurulmasında vatandaşlara yardım etti. Hazırlanan odunlar deprem bölgesine gönderildi.

Çalışmaları yakından takip eden Şirvan İlçe Kaymakamı Emrah Bütün, bu hareketten dolayı duygulanarak Aksoy’un elinden öperek kendisine sarıldı. Kamile ninenin bu davranışı büyük takdir topladı.

Kamile ninenin bu davranışının gurur verici olduğunu dile getiren Kaymakam Bütün, Kamile nineler var oldukça yaraların en kısa sürede sarılacağını dile getirdi.