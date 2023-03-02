Siirt’te depremzede aileler için el ele veren İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bir projeye daha hayata geçirdi.

Siirt’te depremzede aileler için el ele veren İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bir projeye daha hayata geçirdi.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu ’Ailemize Hoşgeldiniz’ projesi çerçevesinde afet bölgelerinden şehre gelen depremzede aileler eş zamanlı ziyaret edildi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, İl Millî Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler eş zamanlı olarak depremzede ailelerin kaldıkları evleri ziyaret ederek hoşgeldiniz dedi.

“Eş zamanlı olarak 975 aile ziyaret edildi”

Dayanışma ve kardeşlik bilinciyle deprem sonrası çalışmaların aralıksız devam ettiği Siirt’te bu sefer de depremzede aileler yalnız bırakılmadı. Siirt genelinde bulunan bin 171 depremzede aileden 975 aileye eş zamanlı olarak ziyaret gerçekleştirildi.

Öğrencilerin misafir edildiği, yerleştirildiği evin mahallesinde bulunan her okul o aileye kardeş aile oldu. Öğrencisi bulunmayan ailelere de okulların büyüklüğüne göre bir okul ataması gerçekleştirildi.

Bir projeden öte aile olmayı hissettirmeyi amaçladığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Deniz Edip, "Ailemize hoşgeldiniz projesini başlattık. Proje çerçevesinde ilimizde misafir edilen afetzede ailelerimizden barınma ihtiyacı olanlar için 56 daire gönüllü öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından döşenip hazırlandı. Okullarımız 6 ay boyunca ailelerimizin yanında olmaya devam edecekler. Ben şefkatle hazırlayıp yerleştirdikleri daireleri birer yuva haline getiren öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bugün de tüm kurum müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz ile ailelerimizi ziyaret ederek ailemize hoş geldiniz dedik. Bu güzel gönül projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Başta Siirt Valiliğine, kurum müdürlerimize ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.