Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yığınlı köyünden operasyon bölgesine hareket eden birliğin Botan Çayı’ndan geçişi esnasında akıntıya kapılan Jandarma Er Ramazan Arslan ve beraberinde 15 er, meydana getirdikleri zincirin kopması neticesinde suyun akıntısına kapılarak şehit olmuşlardı. Ailesinin isteği üzerine şehidin naaşı 56 yıl aradan sonra Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yığınlı köyünden operasyon bölgesine hareket eden birliğin Botan Çayı’ndan geçişi esnasında akıntıya kapılan Jandarma Er Ramazan Arslan ve beraberinde 15 er, meydana getirdikleri zincirin kopması neticesinde suyun akıntısına kapılarak şehit olmuşlardı. Ailesinin isteği üzerine şehidin naaşı 56 yıl aradan sonra Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Olay, 19 Haziran 1966 tarihinde Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 15 asker Eruh ilçesi Yığınlı köyünde emniyet ve asayiş takibi, arama, tarama ve benzeri hizmetleri yürütmek üzere Botan Çayı’nın akıntı hızını ve derinliğini ölçmek için çaya giren Er Ramazan Arslan ve beraberinde 15 er meydana getirdikleri zincirin kopması neticesinde suyun akıntısına kapılarak şehit olmuşlardı.

Ramazan Arslan şehit olduğu tarihte 1,5 yaşında oğlu İbrahim Arslan ve 1 aylık kızı Safiye Arslan isminde 2 çocuğu bulunuyordu. Şehidin oğlu İbrahim Arslan’ın Kurtalan Kaymakamlığı tarafından şehit mezarlarının yenilenmesi ile ilgili şehidin mezar fotoğrafının sosyal medyadan paylaşıldığını görmesi üzerine babasının mezarını bulmak için Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığın 21 Ekim 2022 tarihinde geldi. Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı içerisinde bulunan şehidin mezarı Bolu’ya taşınması için Kurtalan Kaymakamlığına ve Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına 21 Ekim 2022 tarihinde müracaatta bulundu. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda gerekli evraklar Jandarma Genel Komutanlığından temin edilerek Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Kasım 2022 tarih ve 2022/860 sayılı yazısı ile şehidin cenazesinin nakline izin verdi.

Şehidin naaşı Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle memleketi Bolu’ya uğurlandı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Bolu’ya uğurlanmak üzere dualarla cenaze aracına taşındı.

Şehit Er Ramazan Arslan evli ve iki çocuk babasıydı Şehit Ramazan Arslan’ın oğlu İbrahim Arslan da, “Babam 1966 yılında Botan Çayında boğuldu. Mezarının Siirt’te olduğunu biliyorduk ama Kurtalan’da olduğunu bilmiyorduk. Kaymakam Beyin paylaşmış olduğu bir fotoğraf karesini gördük. Ekim’in 20 ile 21’nde buradaydık. Soyağacından çıkarılması, Bolu’ya götürülmesi ve orada defnedilmesi için savcılığa müracaat etmiştik. Savcılıkta onay verdi. Babamın mezarı açıldı, çıkardık. Babamı törenden sonra alacağız. Perşembe günü de Bolu’da defnedeceğiz” dedi.

Törene, şehidin oğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.