Siirt’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101’inci yılı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çeşitli etkinlilerle kutlandı.

Program, Vali Kemal Kızılkaya’nın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra saygı duruşu, İstiklal Marşı, Vali Kızılkaya’nın konuşması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. Program, geçiş töreniyle sonra erdi.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Vekili Tuğgeneral Osman Akyıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.