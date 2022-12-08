Siirt’te çöp konteynerine atılan 9 köpek yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. 9 yavru köpek ve anneleri belediyenin sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Siirt’te çöp konteynerine atılan 9 köpek yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. 9 yavru köpek ve anneleri belediyenin sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Siirt Belediyesinde görevli temizlik işçileri, Alan Mahallesi Veysi Turgut Caddesi’nde bulunan bir konteynerdeki çöpü kamyona boşaltacakları sırada köpek sesi geldiğini fark etti. Konteynerin içine bakan işçiler, karton kutuda 9 köpek yavrusu olduğunu gördü. Durumu öğrenen Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak da bölgeye gelerek köpeklerle ilgilenirken, temizlik personeline dikkatlerinden dolayı teşekkür etti.

Kurtarılan yavru köpekler ve anneleri sıcak yuvalarına kavuştu

Anne ve yavruları bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini dile getiren Toprak, “Siirt Belediyesinde görevli temizlik işçileri, Alan Mahallesi Veysi Turgut Caddesi’nde bulunan bir konteynerda köpek seslerini duydu. Çöpleri dökecekleri sırada 9 yavru köpeği fark ettiler. Durumu hemen bana bildirdiler. Olay yerine gittiğimde içim acıdı. Yavru köpek ve annelerini alarak belediyenin barınağına götürdük. Şu anda burada bakım ve rehabilitasyonları yapılıyor. Sağlıkları çok iyi. Bu duyarlılığı gösteren temizlik işçilerine ve Veteriner Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Veysel Sabri Oktay ise, yavru köpek ve annelerinin tedavilerinin yapıldığını ve bakımlarının devam ettiğini söyledi. Oktay, “Temizlik müdürlüğümüzün ihbarı üzerine aldığımız anne ve 9 yavrusunu bakım evine getirip, gerekli muayenelerini yapıp gözetim altına

aldık. Anne ve yavruların durumu şu an iyi, beslenmeleri ve tedavileri devam ediyor. Gözetimimiz altında yavrular, büyüdüğü zaman doğal ortamlarına tekrardan salacağız” diye konuştu.