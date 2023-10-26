Siirt Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla glütensiz gıda yardım paketi dağıtımı yapıyor.

Belediye tarafından il ve ilçelerde tespit edilen 222 çölyak ve 19 fenilketonüri hastalarına üçer koli glütensiz gıda desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Çölyak ve fenilketonüri hastalarımız için her ay düzenli olarak glütensiz gıda paketlerini hastalara teslim ediyoruz. İnsan odaklı hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.