Glutensiz gıda paketlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırıldığını ifade eden Özekinci, 3 aylık periyotlar halinde her aileye 3 koli gıda yardımı yaptıklarını, gerekli evraklarla kendilerine başvuran her ailenin yardımdan yararlanabileceğini söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, kent genelinde 199 aileye düzenli gıda desteğinin devam ettiğini dile getirdi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde önceden tespit ettikleri çölyak hastalarının evlerine gıda paketi bıraktı.

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