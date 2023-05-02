Siirt’te oyuncakçı dükkanında çıkan yangında 20 akülü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesinde meydana geldi. İsmail Kılıç’a ait oyuncak mağazasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çıkan yangında 20 akülü araba yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.