Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Pervari Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açtı. Yolun temizlenmesinin ardından mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka ile Keskin köyleri arasındaki yol, çığ düşmesi sonucu kapandı. Öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs yolda mahsur kaldı.

Siirt’in Pervari ilçesinde çığ düşen yolda mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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