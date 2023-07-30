Siirt’te fıstık bahçesinde çıkan yangında 5 dönüm alanda zarar meydana geldi.

Siirt’in Tillo ilçe merkezinde bulunan fıstık bahçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm bahçeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında fıstık bahçesinde bulunan 50 fıstık ağacı zarar gördü.

Vatandaşlar, yangını söndüren Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.