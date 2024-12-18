Siirt’in Kurtalan ilçesinde tarımın güçlenmesi amacıyla ’Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibe destekli üzüm sıkma makineleri dağıtıldı.

15 adet üzüm sıkma makinesinin teslim edildiği törende konuşan Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Kaymakam Serin, “Üretim kalitesini artıracak bu makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında sağlanan makinelerle, bölgedeki bağcılık faaliyetlerinin modernleşmesi ve üzüm üretiminde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Üreticiler, hibe desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek projeye katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.