Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Siirt kent genelinde üretimi arttırmak amacı ile “Sertifikalı Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Siirt kent genelinde üretimi arttırmak amacı ile “Sertifikalı Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtılacak.

Proje ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarımsal Havza çerçevesinde bulunan ilçelerden Merkez, Kurtalan, Eruh ve Baykan’a belirlenen şartları taşıyan üreticilere yaklaşık 15 bin alan için 200 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapılması hedefleniyor. Sertifikalı kırmızı mercimek tohumu müracaatları 06-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.