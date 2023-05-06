Siirt’te bulunan Başur Çayı’na pikniğe giden 2 kişi suların yükselmesiyle mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Yağmurtepe köyü Sütlüce mezrası bölgesinde bulunan Başur Çayı’na giden Hacı Özçelik ile Muhammed Mustafa Akkaya, suyun yükselmesiyle suyun ortasında bulunan kumulda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su üzerinden karşıya merdiven uzatarak köprü oluşturdu.

Gençler merdiven yardımıyla karşıya ulaştırıldı.