Siirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü ile depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Siirt merkez Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camii’nde Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programda, Kur’an kursu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşların okuduğu bin 150 hatmi şerifin duası İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından yapıldı. Şehitlik mertebesinin önemine değinen Kapıcıoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, tüm aziz şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi. Mevlit sonrası cami çıkışında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.