Siirt merkeze bağlı Fersaf, Halenze ve İkizbağlar köylerinde bıttım (menengiç) toplanmaya başlandı.

Siirt merkeze bağlı Fersaf, Halenze ve İkizbağlar köylerinde bıttım (menengiç) toplanmaya başlandı.

Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde yıllardır çiftçilik yapan Ahmet Yeşildağ, bağ sahipleri için önemli bir gelir olan bıttım ürününün toplanmaya başladığını söyledi. Siirt’e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ürünün az olmasından dolayı ile 400 ile 500 lirayı bulabileceği belirtildi. Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını dile getiren Yeşildağ, “Yıllardır çiftçilik yapıyoruz ben, babam, amcam, ailem dedemden kalan bu işi şimdiye kadar yapıyoruz Allah’a şükürler olsun. Bu sene bıttım hasadına başladık. Bıttımlar bu sene çok bereketli maşallah ama içi hepsi boş. Geçen sene bıttımlar 300 liraydı, bu sene 400 lirayı bulması bekleniyor. Ürün çok ama içi boş hepsinin. Ne gelirse Allah bereket versin” dedi.

Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.

Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, “Siirt merkeze bağlı Bağtepe Mahallesindeyiz. Burada bıttım hasadına başlandı. Çiftçilerimiz yoğun bir şekilde hasadını sürdürüyor. Hasadımızla ilgili şunları söyleyebiliriz; meyve tutumu iyi olmasına rağmen içi büyük oran da boş çıktı. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimize bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Herkese bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu.