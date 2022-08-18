Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” çerçevesinde Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım uzmanları Dr. Nejat Kaplan ve İlhan Erkan Kurt tarafından yerinde incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” çerçevesinde Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım uzmanları Dr. Nejat Kaplan ve İlhan Erkan Kurt tarafından yerinde incelendi.

Siirt’in ekonomisinde önemli yere sahip olan susam ve çeltik üretiminin desteklenmesi maksadı ile “Susam ve Çeltik Elele Münavebeye Projesi", Siirt Fıstığında görülen boş tane sorunun çözülmesi için hazırlanan “Siirt fıstığı tane dolumu için erkek aşılama projesi” kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı Siirt fıstığı (bıttım anacı) dağıtımı için “Gelecek bıttım ile hayat bulsun projesi” örnekleme yöntemi ile alanda kontrol edildi.

Toplam proje bedelinin yüzde 75 ’i hibe ve yüzde 25’i çiftçi katkısı alınarak düzenlenen projeler ile 206 çiftçiye 4 bin 665 dekar alan için 116 bin 625 adet bıttım fidanı dağıtılmış, 19 çiftçiye 250 dekar alana 4 bin 500 kilogram çeltik tohumu ve 27 çiftçiye 478 dekar alana 642 kilogram susam tohumu verilmiş, bin 200 dekar alanda bin 250 atlı çeşidi erkek göz aşısı yapıldı.

Örnekleme yöntemi ile yapılan yerinde incelemeler için Tillo ilçesi Hantran köyü Halvent mevkiinde susam ve çeltik ekilişleri, Saydanlar Mahallesinde 120 dekarlık bıttım bahçesi ve Kurtalan ilçesi Çayırlı köyünde erkek aşılama alanları incelendi.