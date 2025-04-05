Siirt’in Kurtalan ilçesinde 34 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde 5 çocuklu 34 yaşındaki Ayşe Çelik evinde eşi tarafından baygın halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ayşe Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.