Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 56 yaşındaki kadın hastanın üreterinden 3 santimlik taş kapalı ameliyatla çıkartıldı.

Hastaneye kasık bölgesine yayılan şiddetli sol yan ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın sol üreterde 3 santimetrelik taş tespit edildi. Tek seanslık bir operasyonla gerçekleştirilen minimal invaziv yöntem olan laparoskopik üreterolitotomi operasyonunda 56 yaşındaki kadın hastanın üreterinden 3 santimlik taş çıkarıldı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aykut Koç, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek; "3 santimetrelik taş kapalı yöntemle çıkarıldı. Hastanın daha az ağrı ile kısa sürede iyileşmesi amacıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde en uygun cerrahi yöntemleri uygulamaya devam ediyoruz" dedi.