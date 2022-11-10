Siirt Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Halil Taş, günün önem ve anlamına yönelik böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Altay, koşu mesafesinde ve ikili mücadele zirvede

Altay, koşu mesafesinde ve ikili mücadele zirvede

Siirt kent merkezinde Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği sporcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı.

Siirt’te bedensel ve işitme engelli sporcular, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle havuzun dibinde Türk bayrağı açtı.

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