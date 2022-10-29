Siirt’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene minik çocukların bayrak sevgisi damga vurdu.

Siirt’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene minik çocukların bayrak sevgisi damga vurdu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun eski valilik binasında tebrikleri kabulüyle başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam eden törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, “Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere Vali Hacıbektaşoğlu tarafından hediye verildi.

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi korusunun müzik dinletisiyle devam eden tören, geçit töreniyle sona erdi.