Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Siirt Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası final ve ödül töreniyle sona erdi.

3 gün süren ve kıyasıya mücadelelerin olduğu 3x3 sokak basketbolu son gün düzenlenen final maçları ile sona erdi. 22 takımın katıldığı turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Tören sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya tarafından verildi.

Organisazyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Kızılkaya, basketbol şölenine katılan tüm takımları ve genç sporcuları tebrik etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin lira ile kupa ve madalyaları törenle verildi.