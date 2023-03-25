Tarım ve Orman Bakanlığından, Ilısu Barajı ve göl havzalarında su ürünleri üretimi ve denetimi için Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kazandırılan tekne suya indirildi.

Su ürünleri çalışmalarına destek vermek amacıyla Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kazandırılan tekne, denetim çalışmalarına katkı sağlayacak.

İl Müdürlüğüne ait teknenin suya indirilme programına Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nurettin Gül, Van İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir ve su ürünleri mühendisleri katıldı.