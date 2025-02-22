Siirt’te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın avlak sahalarının su ürünleri istihsal hakkı avcılık yoluyla kiralandı.

Kiralama ile birlikte su ürünleri üretiminde Siirt için 3 yıllık üretim planlamasına göre, 196-270 ton arasında avcılık yoluyla su ürünleri üretimi hedefleniyor. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, "7. avlak sahasının su ürünleri istihsal hakkı Siirt İli Merkez İlçesi Eğlence Bostancık ve Kışlacık Köyleri Su Ürünleri Kooperatifine, Kurtalan ilçesi sınırlarında kalan 8 inci avlak sahasının su ürünleri istihsal hakkı ise Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Yuvalı Aydemir ve Tatlı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifine 5 yıllığına kiralandı." denildi.