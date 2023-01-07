Siirt’te kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 4 saat sonra bulundu. Bir sürücü, yolda gördüğü çocuğu jandarma ekiplerine teslim etti.

Siirt’te kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 4 saat sonra bulundu. Bir sürücü, yolda gördüğü çocuğu jandarma ekiplerine teslim etti.

Olay, Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde meydana geldi. Babasıyla çobanlık yapan 11 yaşındaki çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları köy civarında devam ederken sevindirici haber bir taksi sürücüsünün haber vermesiyle sona erdi. Çocuğu gören taksi sürücü aracına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. Daha sonra çocuk, sağlık kontrolü için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.