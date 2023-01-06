Siirt’te tarım aracı olarak tabir edilen pat-pat aracına ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.

Siirt’te tarım aracı olarak tabir edilen pat-pat aracına ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.

Olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ali Kaçmaz (15) bağda çapa yaptığı sırada ayağını pat-pat aracına kaptırdı. Ağır yaralanan Kaçmaz’ın yakınları jandarmadan yardım istedi. Olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pat-pat aracına ayağı sıkışan Kaçmaz’ı UMKE ekipleri kurtardı.

Durumu ağır olan Mehmet Ali Kaçmaz için askeri helikopter havalandı. Olay yerine gelen askeri helikopter Mehmet Ali Kaçmaz’ı alarak 3. Tugay Komutanlığında bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaçmaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.