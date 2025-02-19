Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde ayağına ip dolanan kartal, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

Kurtalan’ın Kültür Mahallesi’nde yaşayan Resul Taşkıran, evinin bahçesinde uçmakta zorlanan bir kartal buldu. Kartalın ayağına ip dolandığını fark eden Taşkıran, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucu kartalın ayağındaki ipi çözdü. Sağlık kontrollerinin ardından kartal, doğal yaşam alanına bırakıldı.