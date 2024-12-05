Siirt’te rahatsızlanan 2,5 aylık K.Y. bebek, askeri helikopter ile Van’a gönderildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 2,5 aylık bebek K.Y., daha iyi bir tedavi ihtiyacı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilme kararı üzerine Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından askeri helikopter talep edildi.

Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirilen bebek, buradan askeri helikopter ile Van’a gönderildi.