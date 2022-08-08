Siirt’in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt’in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çalıştığı fabrikada ölü bulundu Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere köyü mevkiinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.