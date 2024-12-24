Siirt’te yerli kaynaklar ve Türk mühendisliğinin emeğiyle tamamlanan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisi deneme üretimlerine başladı.

Tesiste incelemelerde bulunan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hedeflerini açıkladı. Vali Kızılkaya; “Bu önemli proje kapsamında yıllık 258 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirerek 157 kilometre yol yapımını hedefliyoruz. Ayrıca, tesis bünyesine kazandırılan 14 yeni iş makinesiyle hizmet kalitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tesisin araç filosuna dahil edilen ekipmanlar arasında asfalt serme aracı, beko loder, çekici, lowbed, loder, greyder, silindir, ekskavatör ve levha çakma makinesi yer aldığı belirttildi.