Siirt Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt plenti ve taş kırma, yıkama, eleme ve mekanik stabilizasyon tesisi, Gökçebağ, Eruh ve Tillo ilçelerine bağlı köy muhtarlarının ziyaretine açıldı. Muhtarlar, tesisin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantısı sonrasında mahalle ve köy muhtarları, tesisi yerinde inceledi. Genel Sekreter Hifzullah Canpolat, tesise ilişkin geniş kapsamlı bilgilendirme yaparak;

“Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekilimiz Mervan Gül’ün destekleriyle tesisimizde test çalışmaları başarıyla sürüyor. Tesisin inşasında tüm masraflar kendi öz kaynaklarımızdan karşılanmıştır. Ayrıca valimizin talimatları doğrultusunda filomuza 15 yeni kamyon eklenmiştir. Bu yıl kaymakamlıklarımız ve muhtarlarımızla birlikte iş programları oluşturularak ilçe ve köylerimizde asfalt çalışmalarına başlayacağız. Merkez köylerimiz de dahil olmak üzere her ilçede 10 kilometrelik BSK asfalt çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.