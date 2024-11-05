Siirt Valiliği tarafından yerli kaynaklarla ve Türk mühendislerinin gayretiyle inşası tamamlanmak üzere olan asfalt plenti ve taş kırma tesisinde hizmet verme hazırlıkları başladı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte projeyi yerinde inceledi. Vali Kızılkaya, "Bu önemli proje, şehrimizin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini kendi imkanlarımızla karşılayacak büyük bir hamledir. Yıllık 258 bin 200 ton BSK asfalt üretimi ve 157 kilometre yol yapımı kapasitesiyle Siirt’e kazandırılacak bu tesis, ilimizin modern ulaşım ağına katkı sağlayacak. Siirt’in sürdürülebilir geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Tesisin, Siirt’in altyapı projelerinde önemli bir rol üstlenmesi ve dışa bağımlılığı azaltacağı bekleniyor.