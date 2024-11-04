Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Siirt’te arıcılara yüzde 50 hibe ile ekipman dağıtıldı.

Siirt merkeze bağlı İnkapı köyünde arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar çerçevesinde projesi kabul edilen üç yatırımcıya yüzde 50 hibe destekli arı ekipmanlarının dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında 1 kadın arıcı olmak üzere üç yatırımcıya arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplamda 3 milyon 536 bin TL değerinde bin 210 adet kovan, bal süzme makineleri, baraka ve mobil güneş enerjisi sistemi teslim edildi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan yaptığı konuşmada; “Bölgemizde huzur ortamı var, insanlar kendi topraklarında beslenebiliyorlar ve ileriye yönelik projeler yapıyorlar, bu tür projeler hayırlı projelerdir. Ayrıca 2022-2023 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında 767 proje tamamlandı. Bu projelerin toplam tutarı 55 milyon liradır. 2024 yılında ise 52 projenin toplam tutarı 64 milyon liradır. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.