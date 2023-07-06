Siirt’in Baykan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Baykan ilçesine bağlı İkizler köyünde yaşandı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığından kaynaklanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., Y.E., H.D. ve Y.D. isimli 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek tarafları ayırarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan ve Kurtalan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan H.D.’nin durumu ciddiyetini korurken, kaçan H.E.’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.