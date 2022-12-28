Yan yatan otomobil traktör yardımıyla kurtarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Atabağı Belde yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla yattı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yarılı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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