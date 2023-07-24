Siirt’te akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaralı çobanın hayati tehlikesi devam ediyor.

Pervari ilçesine bağlı Çemikare Yaylası’nda koyunlarını otlatan Ferhat Aykaç, akrep tarafından ısırıldı. Aykaç, akrebin sokmasıyla fenalaşarak bilincini kaybetti. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter yaralı çoban için havalandı.

Aykaç, olay yerinden ambulans helikopterle alınarak Siirt 3. Komando Tugayı’nda bekleyen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çoban Aykaç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.