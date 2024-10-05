Siirt’te fıstık festivali kapsamında, Akabe Yolu’nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gençler, öğrenciler, vatandaşlar ve doğaseverlerin katıldığı yürüyüşte, bölgenin doğal güzellikleri yakından keşfedildi. Tarihi sarnıçlar ve gözetleme kulesi gibi yapılar, yürüyüş rotası boyunca ilgiyle incelendi.

Vali Kızılkaya, Botan Vadisi’nin benzersiz doğasına ve yaban hayatına dikkat çekerek, bölgenin aynı zamanda yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için harika alanlara sahip olduğunu vurguladı.