Siirt’in Kurtalan ilçesinde 112 Acil Servis’in önemini vurgulamak ve acil sağlık hizmetlerine duyarlılığı artırmak için tiyatro oyunu sergilendi.

Millet Bahçesi 15 Temmuz Konferans Salonunda sahnelenen ve sağlık personellerinden oluşan tiyatroda, acil sağlık çalışanlarının günlük hayatta karşılaştığı zorluklar, kahramanlıkları ve vatandaşların acil durumlarda doğru bir şekilde yardım alabilecekleri gibi konular ele alındı. Etkinliğe Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tiyatro gösterisinin ardından, 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait araçlar ve ekipmanlar tanıtılarak, vatandaşlara acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.