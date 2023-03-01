Türkiye’nin en eski camilerinden biri olan Siirt’teki 894 yıllık tarihi Ulu Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlere karşı adeta meydan okuyor.

Türkiye’nin en eski camilerinden biri olan Siirt’teki 894 yıllık tarihi Ulu Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlere karşı adeta meydan okuyor.

Selçuklu hükümdarlarından Muguziddin Mahmud emriyle 1129 yılında camide meftun bulunan Şeyh İshak Hazretleri adına yaptırılan 9 asırlık cami, Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ilk gün ki gibi vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Tarihi Ulu Caminin dayanaklılığıyla ve içerisindeki taşlar sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Cahit Kurt adlı vatandaş, herkesin Siirt’e gelerek tarihi Ulu Caminin içindeki manevi atmosferi görmesini istediğini belirtti. Kurt, “Ben bu caminin cemaatlerinden biriyim. Bu caminin bir özelliği de yazın serin olması kışın sıcak olmasıdır. Cemaat tarafından tercih ediliyor. Bu caminin geçmişi Selçuklulara dayanıyor. Selçuklular zamanında ecdatlarımızın emeğiyle yapılan bir camidir. Genellikle turist kesimi bu camiyi çok ziyaret ediyor. Siirt’e bulunan bu caminin cemaati de çok kalabalıktır. Cemaat bu camide namaz kılmayı çok seviyor. Ben restore zamanında buradaydım şahit oldum. Caminin bir özelliği de altında 4 koldan su birleşiyor. Yıllara meydan okuyan bir camidir. Şu anda da halen sapasağlam ve muazzam bir camidir” dedi.

Cami temizliğinden sorumlu Selman Kaya, Tarihi Ulu Caminin yıllara meydan okuduğunu ve ilk gün ki gibi ayakta durduğunu dile getirdi. Kaya, “2 senedir tarihi Siirt Ulu Cami’de temizlikçi olarak çalışıyorum. Tarihi Siirt Ulu Cami Selçuklu Hükümdarlarına ait bir camidir. 1129 yılından beri camimiz ayaktadır ve tadilat görmemiştir. Camimizin özellikleri, taşları yazın serin, kışın sıcak tutar. Camimiz bin kişilik bir kapasiteye sahiptir. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 11 ili etkiledi ama bizim tarihi Siirt Ulu Cami sağlam olduğundan dolayı herhangi bir zarar görmedi. İçerdeki mezar camimizin mimarı olan Şeyh İshak’a aittir. Şeyh İshak hem mimar hem de bir velidir. Aynı zamanda bu camiyi de kendisi inşa etmiştir” diye konuştu.