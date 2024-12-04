Siirt’in Kurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8’inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Tekel Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Zekeriya Uluşık çalıştığı inşaatın 8’inci katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Uluşık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.