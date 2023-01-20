Siirt’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 522 okulda 89 bin 800 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Siirt’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 522 okulda 89 bin 800 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Vali Hacıbektaşoğlu sınıfları tek tek ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet edip, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler veren Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları ve iyi dinlenmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1. döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Hacıbektaşoğlu, “İlimiz genelinde eğitim-öğretim döneminde 522 okulumuzda 89 bin 800 öğrencimiz karne aldı, 4 bin 900 öğretmenimiz de başarıyla görev yaptı. Karne alan tüm öğrencilerimize karne ile birlikte bir kitap hediye edildi. Bu vesileyle eğitim ve öğretime katkı sunan eğitim camiamızın fedakâr neferleri öğretmenlerimiz başta olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüklerimizin değerli personeline, kıymetli velilerimize ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Takdir belgesi aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 5. sınıf öğrencisi Ayşin Kalkan, tatilde bol bol oyun oynayıp, kitap okuyacağını söyledi.

Kalkan, “Takdir belgesi aldım. Öğretmenlerim ve sınıfımdan çok memnunum. Tatilde bol bol kitap okumayı ve derslerimi çalışmayı düşünüyorum. Herkese iyi tatiller dilerim” dedi.

5. sınıf öğrencisi Esra Aydın ise “Takdir belgesi aldım çok memnunum. Tatilde bol bol kitap okuyacağım, oyun oynayacağım ve dileneceğim, ders konularını tekrar edeceğim” diye konuştu.