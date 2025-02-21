Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle 84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Siirt İl Özel İdaresi, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 84 köy ve mezra yolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması ve ulaşımın güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Eruh Şırnak kara yolunda mahsur kalan Burak Kayran adlı yolcu yolun kapalı olduğunu ve sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, "Tillo, Baykan ve Kurtalan ilçelerine bağlı köy yolları ulaşıma açık olup, Karayolları 94. Şube Şefliği sorumluluk sahasında kapalı yol bulunmamaktadır. Yetkililer, sürücülerimizin buzlanma riskine karşı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştır" denildi.