Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezi Veysel karani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; A.S adlı genç kadın evlerinin camını sildiği esnada dengesini kaybederek 7’nci kattan düşerek ağır yaralandı.

Siirt’te bir apartmanın 7’nci katından düşen 22 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

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