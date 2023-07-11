Siirt’in Kurtalan ilçesinde 65 yaşındaki bisiklet tamircisi Salih Eren (65), 45 yıldır mesleğin, sabırla sürdürüyor.

Kurtalan ilçe merkezinde bisiklet tamircisi olan Salih Eren, 80 metrekarelik alandaki dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

45 yıldır bisiklet tamirciliği işini ilk günkü heyecanla devam ettirdiğini dile getiren Eren, 25 yaşından beri bu mesleği çok severek devam ettirdiğini söyledi.

Eren, “Kurtalan’da kalıyorum 40 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum. Okulların tatil olmasıyla birlikte işlerimiz yoğunlaştı. Beni, Albert Einstein’a benzetiyorlar. Çocuklar bundan dolayı beni çok seviyor ben de onları seviyorum. Küçüğünden tutun da büyüğüne kadar herkes buraya bisikletini tamire getirir. Benim herkese saygı ve sevgim var" dedi.

Kurtalan’da tek bisiklet tamircisi olduğunu belirten Eren, "Benden başka tamirci yok. Mesleğimden memnunum. Mesleğe ilk olarak 25 yaşlarında çıkarak olarak başladım. Çırak olarak birisinin yanında çalıştım işi öğrendim ve kendi dükkânımı açtım. Dükkânı açtıktan sonra mesleğe devam ettim. 40 yıldan beri bu işi yapıyorum” diye konuştu.

Yıllardır bisiklet tamiri işi olduğu zaman Salih ustaya geldiklerini aktaran müşteri Hüseyin Karataş, bu yaşına rağmen mesleğini severek yapmasına şahit oldukları ustaya bol kazançlar dilediklerini söyledi.

Karataş, “Küçüklüğümüzden beri Salih amcayı çok seviyoruz. Salih amcanın yanına gelip bisikletlerimizi tamir ediyoruz. Tatillerde çocuklarımızı onun yanına gönderiyoruz. Çok tecrübeli bir usta ve bütün tamir işlerimizi yapabiliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Nas ise tatil ile birlikte bisikletlerini tamire getirdiklerini kaydederek, "Salih amcayı çocukluğumuzdan beri tanıyoruz, sürekli olarak ona geliyoruz. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Kendisini Albert Einstein’a benzetiyoruz ve o yanını seviyoruz. Fiyat konusunda da bize yardımcı oluyor” ifadelerinde bulundu.