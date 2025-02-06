Siirt’te 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü nedeniyle anma programları düzenlendi.

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programı, depremde vefat eden vatandaşların anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında yapılan duanın ardından anma programı kapsamında katılımcılar tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, "6 Şubat, sadece bir felaketin tarihi değil, aynı zamanda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ve millet olma bilincimizin en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir dönüm noktasıdır. Enkaz altındaki bir can için seferber olan arama kurtarma ekiplerimizden, sıcacık bir çorba dağıtan gönüllülerimize kadar herkes, bu milletin ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimiz, ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahadaydı. Ancak biz biliyoruz ki, yaşanan acılar ne kadar büyük olursa olsun, milletimizin gücü ve dayanışması daha büyüktür. Yaralarımızı hep birlikte milletçe büyük bir dayanışma içinde sardık" ifadelerini kullandı.

Siirt AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ise, "Deprem bölgelsindeki illere toplamda 108 tır insani yardım, 127 iş makinesi, 538 adet muhtelif araç gönderdik. Aynı zamanda konteyner ve çadır sevkiyatımızı ile barınma ihtiyacının giderilmesi konusunda katkı sunduk. Valiliğimizin öncülerinde ilimizin bütün imkanları seferber edildi. 10 bine yakın depremzedeyi ilimizde misafir ederek her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına bütün kurumlarla gece gündüz çalıştık" dedi.

Program AFAD İl Müdürlüğü binasında afet anında kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı ile sona erdi.