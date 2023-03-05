Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binasının yapımına başlandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binasının yapımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın destekleriyle kente kazandırılacak hastane için iş makinelerinin çalışmaya başladığını dile getiren AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, hastanenin yatay mimariye uygun ve deprem izolatörleriyle inşa edileceğini söyledi. Ören, “Sadece ilimize değil çevre illerimize de hizmet verecek hastanemiz mevcut hastaneye yakın, Siirt Çevre Yolu’nda Devlet Su İşleri’nden (DSİ) tahsis edilen alanda kuruluyor. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak hastanemiz, her alanda hizmet gören ilimizi sağlık alanında da önemli bir esere daha kavuşturmuş olacak. İlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.