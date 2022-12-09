Siirt-Eruh karayolunun 8’inci kilometresinde sarp kayalıkların olduğu uçuruma çıkan eşek mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, 5 gündür mahsur kalan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, çıktığı yamaç kayalıklarında 5 gündür mahsur kalan eşeği halat ve itfaiye aracı yardımıyla çıktığı kayalıklardan kurtardı.

Siirt-Eruh karayolunda 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan eşek, Siirt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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