Siirt’in Pervari ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi.

Siirt’in Pervari ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyünde meydana geldi. Akrabalarına uzun süre ulaşamayan yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ailenin sobadan sızan yoğun dumandan zehirlendiklerini tespit etti. Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişilik aile yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.