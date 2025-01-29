Diyanet İşleri Başkanlığı Siirt İl Müftülüğü organizesiyle 37 kişilik bir grup, umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Umreye gidecek vatandaşlar, dualar ve duygusal anlar eşliğinde Siirt’ten Mardin Havalimanı’na yolcu edildi. Grubun Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine yapacağı uçuşa, Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi Hamit Evin rehberlik edecek. Evin, uğurlama töreninde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kafile, kutsal mekanlarda 15 gün boyunca ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra yurda dönüş yapacak.